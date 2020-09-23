Zarar edip borsada uçanlar inceleniyor! Fiyat üzerinde etkili olabilecek tüm hesaplar mercek altında...

23.09.2020 10:02

SPK, özsermayesi eksi olan ve son dönemde sert hareketler yaşanan hisseleri takibe aldı. Bu tahtalardaki tüm işlemleri didik didik incelemeye başlayan SPK ve BIST yönetimi, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları da yakından takip ediyor.

Borsaya yeni katılan 500 bine yakın küçük yatırımcının mağdur olmasını önlemek için geçen hafta önemli düzenlemeler yapan Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şimdi de son dönemde sert fiyat hareketleri yaşanan, özellikle özsermayesini kaybetmiş şirketlerin hisselerini mercek altına aldı.







Bu tahtalardaki tüm işlemleri didik didik incelemeye başlayan SPK ve BIST yönetimi, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları da yakından takip ediyor.







SOSYAL MEDYAYA SIKI TAKİP

SPK geçen hafta yaptığı düzenleme ile borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilecek para cezalarında üst sınırı 50 bin liradan 5 milyon liraya çıkarmıştı. Kurul aynı zamanda, disiplin cezalarını gerektiren fiillere yanıltıcı ve yanlış izlenim uyandırarak sosyal medya aracığıyla veya üyelik bazlı çevrim içi kapalı gruplar üzerinden sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeyi dahil etmişti.