Yerli ve milli elektrikli tren için önemli gün geldi! Bugün başlatılacak

29.06.2020 11:15

TÜVASAŞ tesislerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini bugün başlatacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını ve bugün Sakarya'da trenin raylara inerek test sürüşlerinin başlayacağını bildirdi.

İşte A Haber'in yerinde görüntülediği yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri...



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. Bugün Sakarya-TUVASAŞ'ta tren raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak.

SAATTE 176 KM'YE ULAŞIYOR

Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.

Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.