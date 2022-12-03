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YENİ ASGARİ ÜCRET MAAŞI ne kadar olacak? 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET görüşmeler başladı! 2.toplantı ne zaman?

YENİ ASGARİ ÜCRET MAAŞI ne kadar olacak? 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET görüşmeler başladı! 2.toplantı ne zaman?
03.12.2022 14:19 - Son Güncelleme: 03.12.2022 14:21

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Yeni asgari ücreti belirlemek için, ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, kritik toplantı öncesi açıklamalarda bulunurken; EYT'de mutabakatın sağlandığını duyurdu ve "Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek" dedi. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri ve konu hakkında tüm detaylar...

Ekonomi Videoları

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Diğer toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2023 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 6-7-8 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin ediliyor. Ancak 2023 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.

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