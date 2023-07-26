Borsa İstanbul'da halka arz edilen şirketler merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte halka arz sonuçları, fiyatları…

BEKLEYENLER

ASGYO

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

27-28 Temmuz 2023

HALKA ARZ OLANLAR

KLSER

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

20-21 Temmuz 2023

FZLGY

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

20-21 Temmuz 2023

ATAKP

Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

19-20-21 Temmuz 2023

ASCE GYO

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. Halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.

ASCE GYO HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

ASCE GYO 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Hisseler 3 Ağustos'ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.

ASCE GYO PAY FİYATI KAÇ TL?

Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL'ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor. ASCE GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlendi.

ASCE GYO'DAN HALKA ARZ TAAHHÜTLERİ

ASCE GYO, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca; herhangi bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu sebeple artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapmayacağını taahhüt etti.