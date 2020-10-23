Vergi yapılandırmasında son dakika müjdesi: SGK, KYK, Belediye borçlarına erteleme, uzun vade, faiz ve cezalara indirim

Son dakika haberleri... AK Parti Gup Başkanvekili Mehmet Muş vergi yapılandırması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni istihdam paketine eklenmesi beklenen yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak. Borç yapılandırması başta KYK borçları olmak üzere vergi, sigorta, gümrük gibi pek çok alanı da kapsayacak.

Son dakika haberleri... AK Parti Gup Başkanvekili Mehmet Muş vergi yapılandırması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. KYK borçları başta olmak üzere çeşitli vergi borçları ve cezalar ile ilgili yapılandırma düzenlemesi için görüşmeler devam ediyor. Borç yapılandırma vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak. İstihdam paketine eklenmesi planlanan yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin borçları düzenlenecek. Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır.

SGK TRAFİK KÖPRÜ BORCU CEZALARI

Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifinin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

YÜZDE 90'I SİLİNECEK

İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak.

BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

Vergi Borcunun Yapılandırılması Nasıl Olur?

Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır.

Yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilerek ya da posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden yapılabilen başvurularda ilk olarak T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

İnternet Üzerinden Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

İlk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapılır.

''İnternet Vergi Dairesi'' giriş ekranı üzerinden istenen kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekir.

Ardından ekranda açılacak olan sayfa ilgili kişinin borcuna ilişkin sayfadır.

Bu sayfa üzerinden başvuru formu doldurulmalıdır.

Borca ilişkin olarak kişilerden istenen iletişim bilgileri; telefon numarası, adres bilgileri ve e-posta bilgilerinin girilmesi gerekir.

Yapılandırılmak istenen borçların seçimi yapılarak borçlu olunan vergi dairesinin bulunduğu il seçilir.

Borç yapılandırma işleminin onaylanması için 'Evet' yazılı butona tıklanmalıdır.

İşlem ile ilgili açıklanmalar okunarak gerekli onayın verilmesi ile başvuru işlemi tamamlanmaktadır.