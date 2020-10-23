Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Merkez'in bu kararı, faiz arttırımı bekleyen ve aralarında sözde profesörler de bulunan döviz ve faiz yamyamlarını rahatsız etti. Peki Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma gerekçesi neydi? Merkez'e faiz baskısı yapanları amacı ne? Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirenler neden rahatsız oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Merkez'in kararını ve gelen tepkileri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın faiz kararını ve gelen tepkilerin perde arkasını şöyle yorumladı:

Biliyorsunuz geçen "Merkez Bankası sürpriz yaptı" dediler. Şimdi geçen ay onlar faiz artırımı beklemiyordu ama 2 puan faiz arttırdı. Onlar için hoş sürpriz oldu. Şimdi de sürpriz yaptı ama bu sürprizi beğenmediler. Şimdi de bekliyorlardı, yapmadı.



Merkez Bankası'nın sadece politika faizini arttırmak gibi bir enstrümanı yok ki elinde. Fonlama maliyetlerini artırabilir, başka birçok enstrümanla sıkılaştırma politikasını devam ettirebilir. Aslında Merkez Bankası şunu yaptı: Merkez Bankası dedi ki "Kardeşim ben sizin istediğinizi yapmam, sizin beklentinize göre de hareket etmiyorum, ben ekonomi ne gerektiriyorsa onu yapıyorum"



SIKILAŞTIRMA POLİTİKASINI DEVAM ETTİRİYOR

Merkez Bankası biliyorsunuz Ağustos'tan önce o dönemde piyasaya bütün Merkez Bankaları gibi parayı bollaştırdı. Buna da ihtiyaç vardı. Bu destek oldu. Ağustos'tan bu yana da sıkılaştırma politikasını devam ettiriyor.



ESNEK OLMAK ZORUNDASINIZ

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde siz daha önceki kitaplarda yazılanlarla bunları çözemezsiniz. Esnek olmak zorundasınız. BU dönemlerde esnek olmazsanız kırılırsınız.



PROFESÖRLER BAL GİBİ DE BİLİYOR AMA İŞLERİNE GELMİYOR!

Diyor ki Merkez Bankası, bir belirsizlik var dünyada ama ne olacağını da bilmiyorum. Ama ben iki dengeyi de birlikte götürmek istiyorum.



Bir: Biz istihdamı, üretimi, ticareti, büyümeyi destekleyen paketleri desteklemek zorundayım. Ama bunu yaparken enflasyonun yükselmesini de önlemem lazım. Dolayısıyla çok ince bir dengede gidiyor.



Bunu o profesörler bal gibi de biliyorlar. Ama işlerine gelmiyor. O yüzden sürpriz diyorlar ama sürpriz değil. Olması gerekenin bu olduğunu biliyorlar. Ama onlar diyor ki "bizim istediğimizi yapmıyorsun".