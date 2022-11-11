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VERGİ HARÇ ve TRAFİK cezalarında yeni DÜZENLEME hazırlığı başladı!

VERGİ HARÇ ve TRAFİK cezalarında yeni DÜZENLEME hazırlığı başladı!
11.11.2022 09:20

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Son dakika haberleri... Vergi harç ve trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor! AK Parti'nin her yıl başında vergi, harç ve trafik cezalarının belirlenmesinde kullanılan değerlerdirme oranında vatandaşın lehine bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ekonomi Videoları

AK Parti, her yıl başında vergi, harç ve trafik cezalarının belirlenmesinde kullanılan değerlerdirme oranında vatandaşın lehine bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, konunun detaylarına anlattı.

Ovucu şunları söyledi;
"Bazı vergiler, harçlar ve trafik cezaları yeniden değerleme oranında artıyor. Ekim ayında da bu rakam yüzde 122,9. Bu rakamın da bir hayli yükseldiğini görüyoruz."

MTV VE VERGİLERE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
"Ancak burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi var. MTV'yi yüzde 80, diğer vergi ve harçları yüzde 50 indirebilir. Ancak idari para cezalarında ve trafik cezalarında böyle bir yetki yok."

TORBA YASA OLARAK GEÇEBİLİR
"İki formül üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde torba kanun teklifine bu teklif de konulabilir. "

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