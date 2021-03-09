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Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Selim Arda Ermut kimdir?

Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Selim Arda Ermut kimdir?
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Son dakika haberi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Selim Arda Ermut atandı. Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Salim Arda Ermut, 2005 yılında İstanbul’da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yaptı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Selim Arda Ermut atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı.

Dönmez'den boşalan makama Selim Arda Ermut atandı. Yapılan atamanın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

SALİM ARDA ERMUT KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Salim Arda Ermut, 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yaptı.

2007 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Salim Arda Ermut, 2015 yılında ise Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçis sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüten Salim Arda Ermut, 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Salim Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020'de yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bırakmıştı.

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