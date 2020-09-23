ABD Merkez Bankası'nın yeni politikası nedeniyle belirsizlik devam ederken, altın fiyatlarında yaşanan hareket yatırımcıların bir kez daha uluslararası kuruluşların raporları konusunda temkinli olmaları gerektiğini ortaya koydu. Altının ons fiyatı dün yüzde 1'e yakın daha düşerek bin 890 dolarla 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altındaki düşüşü Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'ya yorumladı.
Uluslararası kuruluşlar mağdur etti: Altın fiyatları çakıldı! Düşüş devam edecek mi?
23.09.2020 15:17
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