Ücretsiz - Bedava doğalgaz ne zaman? 25 metreküp doğalgaz kaç TL - ne kadar? | Video

Türkiye yerli ve milli gazına kavuşurken, doğalgaz vatandaşa müjdelerle birlikte geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler vatandaşlara çifte kazanç sağlayacak. Vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek. Faturalardan böylece aylık 151,75 lira alınmayacak. Sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde 1 yılda toplam bin 821 lira kalacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.

20 NİSAN MİLAT OLACAK

Vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak. Örneğin; 25 Nisan'da kesilecek bir faturada ücret olarak '0' yazarak vatandaşın son 1 aylık kullanımından ücret alınmayacak. Örneğin; 19 ya da 20 Nisan'da bir vatandaşa normal kullanımı karşılığı faturası kesildiyse, o ailenin de 19 ya da 20 Mayıs'ta gelecek olan faturasından ücret alınmayacak.





DEVRETME YOK

Uygulamanın detayları da netleşti. Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinde de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. 20 Nisan'dan sonra kesilecek faturalar noktasında site sakinlerinin de ısıtma için herhangi bir bedel ödememesi sağlanacak. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülerek faturalarının düşük oluşturulması sağlanacak.





KARTLI SAYACA DA YANSITILACAK

Ön ödemeli olarak bilinen kartlı doğalgaz sayacı kullananlar da müjdelerden faydalanacak. Vatandaş kartına yükleme yapmaya gittiğinde 20 Nisan öncesi ile sonrasına denk gelecek şekilde son bir aylık fatura bedelleri hesaplanarak sonradan mahsuplaşılması sağlanacak. Bu kullanıcıların aynı şekilde 25 metreküp de ücretsiz olarak kartlarına tanımlanacak.





5.9 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Türkıye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yerli doğalgazın en kısa sürede hanelerde kullanılmaya başlanacağını belirterek, şöyle konuştu: "Mayıs ayı gaz tüketiminin hane başı ortalama 50 metreküp seviyesinde gerçekleşeceği ve doğalgazın ortalama konut fiyatının 6,15 lira olacağı düşünüldüğünde Karadeniz gazıyla yaklaşık 19.2 milyon abonenin 5.9 milyar liralık faturası devlet tarafından karşılanabilir."





DOĞALGAZ SEVİNCİ

Kayhan Sis/Trabzon: Karadeniz'den çıkartılan milli doğalgazımız artık hanelerimize giriyor. Hem ülkemizde kullanacağız hem de dışarıya satacağız. Artık eski Türkiye yok, kendi üreten Türkiye var.



Ahmet Özkan/Konya: Keşke gözlerim görseydi de bu mutluluğu canlı canlı görebilseydim. Hayal denilen her şey gerçeğe dönüştü. Türkiye düşmanları oturup Türkiye yüzyılını takip etsinler. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yürümüyor, koşuyoruz.



Memiş Kadir Okutan/Kocaeli: Türkiye'nin kendi gazını çıkarmasından daha güzel ne olabilir? Üstelik, mutfak ve sıcak su bir yıl ücretsiz olacak.



Nuh Kanagöl/ Erzurum: Karadeniz gazı ile özellikle ısınma giderlerindeki maliyet azalışının yanında ülkemizin milli enerjiye sahip olması gurur verici bir durum. Bunlar bizim ortak sevincimiz olmalı.



Sedat Korkmaz/ Diyarbakır: Bedava doğalgaz müjdesi bizlere çifte bayram yaşattı. Bugünleri bize yaşatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.



Derya Reyhan Koç/Antalya: Devletimiz 'Karadeniz'de doğalgaz bulduk' deyince önce 'Gaz yok' dediler. Sonra 'Çıkartamaz' dediler. Ama Başkan Erdoğan önderliğinde çok kısa sürede çıkarttık. Şimdi ne bahane bulacaklar merak ediyorum. Ülkemle gurur duyuyorum.



Selda Avcı/ Kayseri: Cumhurbaşkanımız sayesinde yollar, hastaneler, okullar yapıldı. Sabrın meyvesi tatlı olurmuş ve oldu. Çok şükür artık kendi doğalgazımızı da kullanacağız.

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

BOTAŞ'ın konut tarifesine göre 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL. Böylece 1 metreküp 4,08 TL oluyor. 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor.

İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4,638696' TL. 1 metreküp doğalgaz fiyatı 4,63 TL'te denk geliyor. Böylece 25 metreküp doğalgaz yaklaşık 116 TL oluyor.