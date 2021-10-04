Tütün ürünlerine zam! Hangi sigaraya zam geldi 2021? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Sabah saatlerinden itibaren binlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada sigaraya zam geldiğini konuşmaya başladı. Ortaya atılan iddiaların ardından marka marka sigara fiyatları merak ediliyor. Gelen bulgular sigara tiryakilerini üzdü. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. İşte merak edilenler...

YENİ SİGARA ZAMMI VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte 4 Ekim 2021 sigara fiyatları;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL