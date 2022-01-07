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Türkiye'nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Türkiye'nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında
07.01.2022 11:10

OTOMATİK OYNAT

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu tamamlandı. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. İşte Türkiye'nin yüz ölçümünü artıran havalimanın görüntüleri...

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