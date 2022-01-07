Türkiye'nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu tamamlandı. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. İşte Türkiye'nin yüz ölçümünü artıran havalimanın görüntüleri...
07.01.2022 10:55
- Son Güncelleme: 07.01.2022 11:10
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı.
DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.