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Haberler Ekonomi Türkiye'nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Türkiye'nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu tamamlandı. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. İşte Türkiye'nin yüz ölçümünü artıran havalimanın görüntüleri...

DHA
07.01.2022 10:55 - Son Güncelleme: 07.01.2022 11:10
Türkiye’nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı.

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Türkiye’nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu 4,5 yılda tamamlandı.

Türkiye’nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

Türkiye’nin yüz ölçümü arttı! Deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı uydu fotoğraflarında

Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

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