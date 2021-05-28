Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu! İşte beklenen hasat kayıpları

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklık tarım ürünlerini etkiliyor. Buğdayda % 30, arpada % 70, kırmızı mercimekte % 50, nohutta % 20 civarında hasat kaybı bekleniyor. Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021'de geçen yıla göre yüzde 5.5 azalarak yaklaşık 35.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal kuraklık da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı verilerine göre, özellikle Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve güney batı Ege'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık gözlendi.



Bu durum kuru tarım olarak yapılan tahıl ve baklagillerde hasat kaybının yaşanmasına yol açtı. Söz konusu durum, Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) 2021 yılı ilk bitkisel üretim tahminlerine de yansıdı.

YÜZDE 30 HASAT KAYBI

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021'de geçen yıla göre yüzde 5.5 azalarak yaklaşık 35.1 milyon ton olacağı tahmin edildi. Buğday üretiminin yüzde 7.3, mısırın yüzde 1.5, arpanın yüzde 6, çavdarın yüzde 3.6 azalacağı, yulaf üretiminin ise yüzde 6.5 artacağı öngörüldü. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun azalacağı, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin artacağı, patatesin ise yüzde 1.9 azalarak 5.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, Güneydoğu ve İç Anadolu'da kuraklık nedeniyle buğdayda geçen yıla oranla yüzde 30 hasat, arpada ise yüzde 70 hasat kaybı bekleniyor. Yine bu bölgede ekili olan kırmızı mercimekte yüzde 50'nin üzerinde kuraklık nedeniyle kayıp beklendiğini anlatan sektör temsilcileri, nohutta ise geçen yıla oranla yüzde 20 civarında bir düşüş beklendiğini kaydediyor.



İHTİYAÇ KARŞILANIR

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin tahıl ürünlerinin arzında çok büyük bir sorun yaşanmayacağını belirten sektör temsilcileri, geçen yıldan bu yıla devreden ürünlerin olduğunu, bunların da arzda dengelenmeyi sağlayacağını vurguluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileri de, depolarda piyasayı regule edecek ciddi miktarda stok bulunduğunu anlattı.

SEBZEDE YÜZDE 0.3 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

TÜİK, sebze ürünleri üretim miktarının 2020'ye göre yüzde 0.3 azalarak yaklaşık 31.1 milyon ton olacağı tahmin etti. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı, 2021'de geçen yıl göre yüzde 7.1 oranında artarak 25.3 milyon tona ulaşacak. Şeftalide yüzde 2.7, kirazda 1.8, çilekte 18.2, zeytinde 44.3 artış olacağı öngörüldü. Mandalinada yüzde 10.4, portakalda yüzde 38.7, limonda yüzde 22 azalma bekleniyor.

YEMDEKİ DÜŞÜŞ HAYVANCILIĞI ETKİLER

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, kuraklığın etkisinin çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Tahıl ürünlerinde muazzam bir düşüş var. 10 güne kadar hasat başlayacak. Bizim bölgemizde arpada yüzde 70, buğdayda ise yüzde 20 kayıp yaşanacak" dedi. Yem bitkilerinde kuraklık nedeniyle yaşanan düşüşün fiyatları olumsuz etkilediğini anlatan Kavuneker, "Besici artan yem maliyetleriyle mücadelede zorlanır. O nedenle kesime gidebilir. Bu da süt üretimini baltalar. Fiyatlar artabilir" dedi.





STOKLARLA ARZ DENGELENİR

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, kuraklık etkisinin Güneydoğu ve İç Anadolu'da hissedildiğini ancak bunun bütün üretimi kapsamadığını söyledi. Reis, "Türkiye iklimsel bölgelere ayrılmış durumda. Marmara ve Ege'de ise hasat iyi. Bu dengelenmeyi getirir. Geçen yıla göre hasatta bir miktar düşüş olabilir. Ancak bizim pirinç, mercimek, buğday, arpa, nohut, fasulye gibi temel gıda ürünlerinde devreden stoklarımız var. Bunlarla arz dengelenir" dedi.