Arpa ektiği araziden petrol fışkırdı! Diyarbakırlı çiftçinin büyük sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı konuşmada Diyarbakır'da 2 kuyuda petrol bulunduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası gözler Diyarbakır'a çevrildi. Akbaş Mahallesi'nde 22 dönümlük arpa ektiği araziden petrol fışkıran Fesih Öğurgül, arazi için herhangi bir para talebinde bulunmadığını belirtti ve "Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğunu müjdelemişti.

Bismil ilçesindeki Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması, Diyarbakırlılara sevinç yaşattı.

"ARPA EKTİĞİMİZ YERDEN PETROL FIŞKIRDI"

Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi.

Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu.

Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Akbaş Mahallesine komşu Batman'a bağlı Kocalar köyü sakinlerinden Sabri Durak ise petrolün çıkmasına mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyiz. Petrol bize iş imkanı sağlayacak" diye konuştu.

Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan ise 3 bin varil petrol elde edilecek. Diyarbakır'da yeni keşfedilen kuyularla birlikte bölgede günlük petrol üretimi 43 bin 300 varile ulaştı.