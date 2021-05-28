Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Salgının başından beri bütçeden 79 milyar TL harcadık

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliğinin 64. Genel Kurulu'nda konuştu. Elvan, "Ekonomi yönetimi olarak yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Türkiye salgında başarılı bir yönetim gösterdi. Sanayimizi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya yönelik adımlar attık. Merkezi bütçeden 79 milyar TL'lik destek sağladık. Bu tutarın yılsonunda 109 milyar TL olması öngörülüyor. Pandemi nedeniyle gerekli her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in katılımıyla İstanbul'da başladı.

Genel kurulun açılış konuşmasını Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yaptı. Çakar konuşmasında sektörün büyüme için gereken desteğin devam edeceğini belirtti.

Çakar'ın ardından BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşmasını gerçekleştirdi. Akben, konuşmasında kredi kanallarının açık tutulmasına yönelik önlemler alındığını belirtti. Akben, pandeminin yavaşlamasıyla eski kurallara geri dönüleceği mesajını verdi.

Akben'in konuşmasının ardından Bakan Elvan kürsüye çıktı.

Elvan'ın konuşmasında şu mesajlar öne çıktı:

Bankacılık sektörümüz son 20 yıldır ülkenin kalkınmasında kritik pozisyon üstleniyor. Pandemi dolayısıyla oldukça zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık. Bu zorlu dönemde maalesef küresel sinerji kayboldu. Toparlanmanın hızı bölgeler arasında farklılaşmış durumda.

Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemin temel gelişmeleri salgının seyri ve aşılama olacak.

Ekonomi yönetimi olarak yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Türkiye salgında başarılı bir yönetim gösterdi. Sanayimizi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya yönelik adımlar attık.

Merkezi bütçeden 79 milyar TL'lik destek sağladık. Bu tutarın yılsonunda 109 milyar TL olması öngörülüyor.

Pandemi nedeniyle gerekli her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız.

En temel önceliklerimizin fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altına alınması ve işgücü piyasasının canlanmasıdır.

Öncü göstergeler bu yıl ilk çeyrek için büyümede yüzde 6'ya işaret ediyor.

Enflasyonla mücadelede maliye politikası, para politikasını destekleyecek. İhtiyaç olursa finansta makroihtiyati tedbirler alırız.

Hanehalkının dolarizasyon eğiliminin bir miktar gevşediğini görüyoruz.

Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak.