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Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının hikayesi! İşte Fatih'in keşfe giden yolu

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının hikayesi! İşte Fatih'in keşfe giden yolu
22.08.2021 16:38 - Son Güncelleme: 22.08.2021 16:40
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Bugün Türkiye'nin en büyük doğalgaz rezerv keşfinin yıldönümü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi müjdeyi bir yıl önce bugün vermişti. Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahası Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. Peki keşfe giden yolda neler yaşandı?


Bugün Türkiye'nin en büyük doğalgaz rezerv keşfinin yıldönümü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi müjdeyi bir yıl önce bugün vermişti.

Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahası Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti.

Türkiye, 21 Ağustos 2020'de tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temeli atılan ve Başkan Erdoğan'ın vizyonu ile şekillenen 'milli enerji ve maden politikası' gelişen süreçte de meyvelerini tek tek vermeye devam etti.

Türkiye daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi açıklayarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaştı.

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