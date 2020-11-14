Türkiye savunmada devler liginde: İhracat bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyar doları aştı

Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, BMC, STM ve FNSS dünya savunma sanayisindeki devler liginde yerini aldı. 2002’de 248 milyon dolar olan havacılık ve savunma sanayisinin ihracatı bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyar doları aştı.

Türk Savunma Sanayi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kritik ürünleri yerli olarak üretiyor. Dünyanın en önemli savunma şirketleri arasında yer alan Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, BMC, STM ve FNSS savunma için ürettiği çözümlerle parmak ısırtıyor. Küresel çatışmalarda mazlumun yanında saf tutan Türkiye, elde ettiği başarıyı dost ve müttefik ülkelerle de paylaşıyor. 2002'de 248 milyon dolar olan Türk Savunma ve Havacılık Sanayi sektörü ihracatı, 2019'da 2 milyar 740 milyon 988 bin dolar olurken 2020 yılının ilk 9 ayı boyunca toplam 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara yükseldi. Türkiye, uzay liginde yerini güçlendiriyor. Önümüzdeki aylarda Roketsan yapımı yerli üretim bir füzenin daha uzaya gönderilmesi planlanıyor.

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