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Türk müteahhitlerinden büyük başarı: ENR listesinde ikinci sıradayız!
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Türk müteahhitlerinden büyük başarı: ENR listesinde ikinci sıradayız!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 11:50

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ENR'nin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması" listesinde Türkiye, 43 firmasıyla ikinci sırada yer aldı. 2023 yılında Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası gelirleri 18.5 milyar dolara ulaşırken, sektörde Çin 81 firmayla birinci sırada bulunuyor.

İnşaat sektörü dergisi ENR, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni yayımladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; listede, firma sayısı itibarıyla birinci sırada 81 firmayla Çin yer alırken, Türkiye ikinci oldu. 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'te 18.5 milyar doları buldu.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin, listedeki firmaların toplam gelirleri içindeki payının da yüzde 3.7 olduğu belirlendi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamadaysa Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı.

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