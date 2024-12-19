TÜRK-İŞ (İşçi kesimi) asgari ücret teklifini açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Enflasyona refah payı eklenerek 29 bin 583 TL'ye yükseltilmesini bekliyoruz." dedi. Açıklama sonrası Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ergün Atalay'ın açıklaması öncesi 23 bin TL ile 25 bin TL arasında bir rakam beklediğini dile getiren Erdem açıklama sonrası ''Öyle gözüküyor ki biraz işçi yaklaşacak biraz da işveren yaklaşıp 25 bin TL gibi 25 bin TL’nin biraz üstünde gibi bir rakamda bir orta nokta bulunabilir diye düşünüyorum." dedi.