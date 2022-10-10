'Torba yasa' borcunu ödeyenlere temiz sayfa açacak! Sicil affı geliyor! İcralık olmuş borçları silinecek! İşte 52 maddelik müjde...

Milyonları rahatlatan düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı ile kredi, kart, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçlarının ödemesini aksatanlara sicil affı geliyor. 1 Temmuz 2023'e kadar borcun tamamını ödeyen ya da yeniden yapılandıranlara temiz sayfa açılıyor

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR

Tasarıya göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden olan ödemelerini aksatan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları finansal işlemlerde dikkate alınmayacak.

Düzenlemeden yararlanmak için borcun geciken kısmının 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekecek.

TASARIDA NE DENİLİYOR?

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda yer buldu.

Tasarıda yer alan düzenleme şu şekilde:

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

KYK BORCUNDA YENİ DÖNEM

Torba yasa tasarısı borcu olanlara yönelik pek çok önemli düzenleme içeriyor. Bunlardan biri KYK kredi borcu olanlara yönelik. Bu borçlar üzerindeki TÜFE farkı silinecek.

ABONELİK BORCU OLANLAR

Bir başka düzenlemeyle de GSM, doğalgaz, elektrik, su gibi borçlara ilişkin 2 bin liranın altındaki icra dosyaları tasfiye edilecek. 5 milyon kişi rahat nefes alacak. Bu düzenleme kapsamında 9 milyon dosya bulunuyor.

KREDİ BORÇLARI DA KAPSAMDA

Ayrıca varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan borçlar silinecek. Bu düzenleme 892 bin kişiyi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da bu tutarı 2 katına çıkarma yani 5 bin liraya yükseltme yetkisi veriliyor.

CEZALAR İPTAL

Pandemi sürecinde maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle kesilen 2.7 milyar liralık para cezası da affediliyor. Daha önce borcunu ödeyenlere ise para iadesi yapılmayacak.

Torba yasada vatandaşı rahatlatacak maddelerden birisi de icralık borçların silinmesi. İki etaplı düşünülen düzenleme ile hem varlık şirketlerindeki borçlar silinecek hem de icradaki aboneliklerden kaynaklı borçlar bitirilecek. 2 bin 500 liraya kadar varlık şirketlerine devredilen borçlar silinecek. Bu durum 892 bin kişiyi ilgilendiriyor. Maliye Bakanlığı'na 5 bin liraya kadar borçları silme yetkisi de veriliyor. Öte yandan yapılan düzenleme ile 2 bin liranın altındaki icra dosyalarının tasfiye edilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bu konuda şu bilgileri verdi: "Kim icra takibinde 2 bin lira dosya toplamı 2 bin liranın altında bir alacak varsa bundan vazgeçtiği takdirde doğrudan doğruya bütün takip ve dosyalar ortadan kalkıyor ve helalleşmiş oluyorlar. GSM şirketleri doğalgaz, elektrik şirketleri, belediyelerin su borçları, vatandaşın birbiri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaklardan vazgeçerlerse doğrudan doğruya defter kayıt ve belgelerden düşerek sonlandırmış oluyorlar. Bu durumda 9 milyon dosya var ve 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. 20 milyar liralık bir para."

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