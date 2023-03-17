TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş yerim' projesinde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün (17 Mart 2023) İstanbul, Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman ve Kırklareli illeri için kura çekimi zamanı. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle youtube seçeneği ve TOKİ kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası!

Kırklareli Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

Karaman Merkez İlk Evim 800 Müstakil Arsa Kurası

Trabzon Merkez İlk Evim 50 Müstakil Arsa Kurası

Batman Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

Eskişehir Merkez İlk Evim 3000 Müstakil Arsa Kurası

Denizli Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

İLK EVİM ARSA PROJESİNDE BUGÜNKÜ ÇEKİLİŞLER SAAT 10:00'da başlaDI. Kura çekilişi sonrası sonuçları aşagıdaki sorgulama ekranına tıklayıp öğrenebilirsiniz...