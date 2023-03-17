Haberler Ekonomi Videoları TOKİ TV 📺 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE 🏡 İstanbul, Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırklareli kura sonuçları sorgulama e-devlet 🔍

TOKİ TV 📺 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE 🏡 İstanbul, Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırklareli kura sonuçları sorgulama e-devlet 🔍

TOKİ TV 📺 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE 🏡 İstanbul, Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırklareli kura sonuçları sorgulama e-devlet 🔍
17.03.2023 10:04 - Son Güncelleme: 17.03.2023 10:14

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 02:08
TOGG'un fiyatı belli oldu! Ön...
Ekonomi 00:39
Staj sigortası başlangıç...
Ekonomi 04:44
ABD'de bankalar iflas etti...
Ekonomi 06:39
Tevfik Göksu: "Konutunu...
Ekonomi 00:58
Ocak Ayı İşsizlik rakamları...
Ekonomi 01:21
Emekliye 1.300 TL İNTİBAK...
Ekonomi 01:28
Suudi Arabistan ve Türkiye...
Ekonomi 06:29
EYT'de ''KOD 8'' formülü......
Ekonomi 01:02
İstanbul Ümraniye'deki SGK...
Ekonomi 01:55
Emeklilik başvurusu...
Ekonomi 03:16
TÜİK Şubat 2023 enflasyon...
Ekonomi 02:05
Emeklilikte yaşa takılanlara...

TOKİ kura çekimi canlı youtube izle... TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş yerim’ projesinde kura çekimi devam ediyor. Bugün (17 Mart 2023) İstanbul, Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman ve Kırklareli illeri için kura çekimi zamanı. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle youtube seçeneği ve TOKİ kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası!

Ekonomi Videoları

TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş yerim' projesinde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün (17 Mart 2023) İstanbul, Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman ve Kırklareli illeri için kura çekimi zamanı. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle youtube seçeneği ve TOKİ kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası!

İSTANBUL TUZLA 250 BİN SOSYAL KONUT KURASI

Kırklareli Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

Karaman Merkez İlk Evim 800 Müstakil Arsa Kurası

Trabzon Merkez İlk Evim 50 Müstakil Arsa Kurası

Batman Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

Eskişehir Merkez İlk Evim 3000 Müstakil Arsa Kurası

Denizli Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

İLK EVİM ARSA PROJESİNDE BUGÜNKÜ ÇEKİLİŞLER SAAT 10:00'da başlaDI. Kura çekilişi sonrası sonuçları aşagıdaki sorgulama ekranına tıklayıp öğrenebilirsiniz...

TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA