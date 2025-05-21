Temmuz 2025’te memur ve emekliye ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte güncel tahminler ve maaş hesaplamaları!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:40:53

2025 yılına dair ilk enflasyon verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için tablo netleşmeye başladı. Gündemin en çok konuşulan konularından biri olan maaş artışları hakkında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu "Ajans Bugün" programında açıklamalarda bulundu.

2025'te Emekli Olmak Daha Kârlı Olabilir

Faruk Erdem, mevcut emeklilik sisteminin karmaşık yapısına dikkat çekerek, maaş bağlama sisteminde revizyona ihtiyaç olduğunu belirtti. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı döneme göre maaş hesaplandığını hatırlatan Erdem, her dönemde farklı oranlar ve katsayıların kullanıldığını ifade etti. 2008 sonrası dönemde özellikle enflasyon ve büyüme verilerinin çarpanlara doğrudan etki ettiğini vurguladı.

Erdem'e göre, 2024 yılında emekli olanlar, yüksek 2023 enflasyonundan faydalanarak daha avantajlı bir maaş hesabına sahip oldu. Ancak enflasyonun düşme eğiliminde olması, ilerleyen yıllarda emekli olacaklar için maaş çarpanlarını aşağı çekebilir.

"Maaşlar Düşmez, Sadece Çarpan Değişir"

Faruk Erdem, mevcut emeklilerin maaşlarının düşürülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatarak, sadece hesaplamada kullanılan çarpanların değiştiğini söyledi. Bu çarpanlar ise enflasyon oranlarına ve büyüme verilerine göre yeniden şekilleniyor.

Temmuz Ayında Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, nisan sonu itibarıyla 4 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 13.86 olarak gerçekleştiğini, mayıs ve haziran aylarında ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1.5 civarında bir artış öngörüldüğünü belirtti. Bu durumda, 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında oluşabileceğini ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 18'e yakın olabileceğini belirten Erdem, memur maaşları için ise yüzde 16-17 arası bir artış öngördüğünü dile getirdi. Eğer ek bir refah payı veya eşitleme yapılmazsa, bu oranların geçerli olacağını söyledi.

Asgari Ücrette Ara Zam Olur Mu?

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdem, daha önce yapılan "ara zam yapılmayacak" açıklamalarının yerini "bakacağız" söylemine bıraktığını hatırlattı. 2024 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını anımsatan Erdem, yıllık enflasyonun benzer seviyelerde kalması durumunda yeni bir artışa gerek kalmayabileceğini ifade etti. Ancak enflasyonun bu seviyeyi aşması durumunda, ara zam ihtimalinin doğabileceğini söyledi.