Tediye ödemeleri bugün yatacak mı? Kamu ve taşeron işçilerinin 2020 tediye tarihleri belli oldu 31.01.2020 14:49

Tediye ödemeleri için bekleyiş sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı kararı kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 31 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? Taşeron ve kamu işçileri ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte 2020 tediye tarihleri...

31 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? Kadroya geçen taşeron ile kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödeme tarihleri, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı kararı ile belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıla ilişkin birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, ikinci taksiti ve bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin hangi tarihlerde ödeneceği konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, tediye ödemeleri yattı mı? Taşeron ve kamu işçileri ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte 2020 tediye tarihleri...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak." dedi.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.

HACİZ UYGULAMASI YAPILAMIYOR

İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.

İLAVE TEDİYEDEN PRİM KESİLİR Mİ?

İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. Dolayısıyla, ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekir. Bu çerçevede ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi kesintisi de yapılır.

KADROLU TAŞERON İŞÇİSİ DE ALIR

Dolayısıyla, çalıştığı kamu kurumunun işçisi haline gelen taşeron işçilere de ilave tediye ödenmesi gerekiyor. Tediye ödemesi yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yılın tamamında çalışmayan işçilere ise çalışmaları karşılığı oranda hesap yapılarak tediye ödenmesi söz konusu oluyor. Ocak ayı tediyesinde işçiler bu açıdan herhangi bir sorunla karşılaşmadan 13 günlük ücretleri üzerinden tediyeler hesaplanarak ödenecek.

TOPLAM 4 TAKSİTTE ÖDENİYOR

Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oluyor. 2020 yılının tediyelerinin 13 günlük ilk taksitinin de ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Tediyelerin ödeneceği tarih konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanınca netleşecek.