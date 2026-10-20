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Tarlada 5 TL, markette 50 TL! “Sadece gülüyorum” diyen üretici, mandalina fiyatlarındaki farka tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 13:15

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde üreticiler mandalinayı kilosu 2 ila 5 lira arasında satarken, marketlerde fiyatın 50 liraya ulaştığı belirtildi. Hasat sırasında yapılan açıklamalarda üretici Vedat Kaya, aradaki fiyat farkına ve zincir marketlerin satış yöntemlerine tepki gösterdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Tanrıverdi Mahallesi'nde mandalina hasadı devam ediyor. Üretici Vedat Kaya, iç piyasaya yönelik mandalinanın bahçede kilogram başına 2 ila 5 lira arasında satıldığını, marketlerde ise fiyatın 50 liraya kadar çıktığını söyledi. Kaya, üreticinin düşük fiyatla sattığı ürünün tüketiciye çok daha yüksek fiyatlarla ulaşmasını eleştirdi.