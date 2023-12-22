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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 12:06 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 12:20

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024! 7 bin 158 personel alınacak! Nasıl başvuru yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alınacak. Peki; Branş dağılımı nasıl olacak? Hangi branşlara ne kadar alım yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı kadrolar ve kontenjanlar belli oldu mu? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Mühendis, veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığına 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

KADROLAR BELLİ OLDU!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları belli oldu.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şu şekilde belirlendi:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biyolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, bilgisayar mühendisi 6, inşaat mühendisi 6, gemi adamı 2."

Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

- Diğer alımlar

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. Anılan Kanun'un ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve yarışma sınavı yöntemiyle personel alınacak.

Toplam 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

- "İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni ihdas edilen kadroların Bakanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnsan kaynağını 2024'te de da güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yumaklı, "Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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