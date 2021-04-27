RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada devlet desteği yolda! Borçlar ve krediler ertelenecek mi? Kira desteği verilecek mi? | Faruk Erdem aktardı

Tam kapanmada devlet desteği yolda! Borçlar ve krediler ertelenecek mi? Kira desteği verilecek mi? | Faruk Erdem aktardı
27.04.2021 10:09
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." dedi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar tarafından yeni gelecek devlet desteklerinin neler olacağı araştırılmaya başlandı. 17 günlük tam kapanma döneminde; Borçlar ve krediler ertelenecek mi? Kira desteği verilecek mi? Vergi-SGK borçlarına erteleme gelecek mi? AVM'lerde ciroya göre kira mı alınacak? gibi soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.


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