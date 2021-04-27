RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika emekliye bayram ikramiyesi belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika emekliye bayram ikramiyesi belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı
27.04.2021 21:41
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Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi. Erdoğan'ın emekliye müjde olarak duyurduğu açıklamasının detayları...


Gelen son dakika haberine göre , "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.

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