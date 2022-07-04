Staj ücreti asgari ücretle birlikte arttı: Stajyere 1.650 TL kalfaya 2.750 TL

İşletmelerde staj yapan üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj ücreti asgari ücretle birlikte arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre geçen yıl stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 450 bini geçti. Stajyerlerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Staja başlayan öğrencilerin sigorta ve ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödeniyor.

DEVLET DESTEĞİ VAR

20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerinde asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran iş yerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı ücret verilemiyor. Asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkmasıyla stajyer ücreti de yükseldi. Bu ücret 20'den az çalışanı olan iş yerinde 825, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde bin 650 lira olarak uygulanacak. Kalfalık yeterliliğini kazanan 12'nci sınıf öğrencilerine de 2 bin 750 lira ödenecek. Stajyer ve çıraklara ödenen ücretlerin bir kısmını devlet karşılıyor.

ANNEYE AVANTAJ

Staj başlangıcı ve geçen süreler erkek çalışanlarda emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ancak kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor.

GSS İÇİN 194 LİRA YATIRILACAK

Yeni asgari ücret Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 194,13 liranın ödenmesi gerekecek. Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin 3'te 1'inden yani 2 bin 157 liradan az hesaplanması durumunda ise primleri devlet tarafından karşılanacak.

HAZAL ATEŞ.