SON DAKİKA: TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon rakamları son dakika... TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 yüzde oldu.
SON DAKİKA: TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon rakamları son dakika... TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 yüzde oldu.
Enflasyon rakamları son dakika... TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 yüzde oldu.
Enflasyon açıklandı! EMEKLİ-MEMUR YENİ MAAŞLARI BELLİ OLDU