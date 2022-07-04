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SON DAKİKA: TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı!

SON DAKİKA: TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı!
04.07.2022 10:07 - Son Güncelleme: 04.07.2022 10:27

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SON DAKİKA: TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon rakamları son dakika... TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 yüzde oldu.

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