13.1 milyon kişi 7 gün sonra yeni maaşlarını öğrenecek! Emekliye ek zam kapıda görünüyor! Kalem kalem, kuruşu kuruşuna örnek hesaplamalar...
Milyonlarca emekli 7 gün sonra belli olacak emekli maaşlarına kilitlendi. 3 Ocak'ta herkesin merak ettiği net tutar belli olacak. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Artık zam tutarı için artık tek bir veri yani Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme geldi.
27.12.2021 09:57
- Son Güncelleme: 27.12.2021 09:57
13.1 milyon kişi 7 gün sonra yeni maaşlarını öğrenecek! Emekliye ek zam kapıda görünüyor! Kalem kalem, kuruşu kuruşuna örnek hesaplamalar... Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı.
Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artışın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Ocak'ta maaşları artacak memurlar ve emekliler, ek iyileştirme formülünü merakla beklemeye başladı.