13.1 milyon kişi 7 gün sonra yeni maaşlarını öğrenecek! Emekliye ek zam kapıda görünüyor! Kalem kalem, kuruşu kuruşuna örnek hesaplamalar... Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı.