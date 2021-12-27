Marketlere fahiş fiyat denetiminde zabıta müdüründen takdir toplayan sözler: Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler

Döviz kurundaki köpük alınmasına rağmen marketlerin roket hızıyla artırdığı etiket fiyatları bir türlü düşmüyor. Devletse marketleri mercek altına alarak etiket fiyatlarındaki son durumu yakından izliyor.

"ARMUTU ÇİFTÇİDEN 1 TL'YE ALIP 8 TL'YE SATIYORSUNUZ"

Ankara'dan gelen son görüntülerde göre bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi. "Armutu çiftçiden 1 TL'ye alıp 8 TL'ye satıyorsunuz" diyen zabıta memurunun ifadeleri sosyal medyada beğeni aldı.

SOSYAL MEDYA O ZABITAYI KONUŞUYOR! 'YA BU FİYATLAR DÜŞECEK YA DA...'

İşte o sözler:

"Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz! Ben kendilerine yazı da yazacağım, fahiş fiyatlardan işlem yapacağız."

"RAF FİYATLARINDA ARTIŞ TESPİT EDİLEN MARKETLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, "Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın talimatlarıyla ilçedeki tüm marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda yüzde 20'ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde yüzde 100'den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik. Bu marketlerin tamamına cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz hız kesmeden, daha ağır cezalarla devam edecek. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Polatlı Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın, her zaman karşısındayız" ifadelerine yer verdi.