Haberler Ekonomi Videoları SSK BAĞ-KUR Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek! En düşük emekli maaşında son durum ne? Faruk Erdem kulis bilgilerini açıkladı!

SSK BAĞ-KUR Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek! En düşük emekli maaşında son durum ne? Faruk Erdem kulis bilgilerini açıkladı!

SSK BAĞ-KUR Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek! En düşük emekli maaşında son durum ne? Faruk Erdem kulis bilgilerini açıkladı!
20.12.2021 11:23

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:43
Asker eğlencesi için trafiği...
Ana Sayfa 01:20
Ümitcan Uygun’un annesinin...
Ana Sayfa 06:45
Kaçak kazıdan tarih fışkırdı!...
Ana Sayfa 01:53
Seyir halindeki araç kaynar su...
Ana Sayfa 00:39
Bariyerlere ok gibi saplanan...
Ana Sayfa 02:07
20 Aralık Pazartesi kar tatili...
Ana Sayfa 00:49
Lüks cip bariyerlere ok gibi...
Ana Sayfa 01:57
Didim'de doktora saldırı!
Ana Sayfa 02:07
Basın emekçisine tokat...
Ana Sayfa 00:30
Derbi sonrası stad dışında...
Ana Sayfa 03:01
Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş |...
Ana Sayfa 01:27
Derbide kazanan yok!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 2022 yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını kademeli olarak ele alacaklarını belirtti. Memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini açıkladı. Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü de gündeme gelen maddeler arasında yer aldı. Peki; SSK BAĞ-KUR Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek! En düşük emekli maaşında son durum ne? Faruk Erdem atv canlı yayınında son kulis bilgilerini açıkladı...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA