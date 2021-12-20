Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 2022 yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını kademeli olarak ele alacaklarını belirtti. Memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini açıkladı. Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü de gündeme gelen maddeler arasında yer aldı. Peki; SSK BAĞ-KUR Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek! En düşük emekli maaşında son durum ne? Faruk Erdem atv canlı yayınında son kulis bilgilerini açıkladı...