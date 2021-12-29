Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı dahil tüm emekli gruplarını da kapsayacak biçimde maaşlarda yeni bir düzenleme yapacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde gelen açıklama sonrasında yeni detaylar belli oldu. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlarda da kademeli bir şekilde yapılacak düzenlemelerle iyileştirme yapılacağı müjdesini verdi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'nin üzerinde zamla beraber emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları ise merak ediliyor. TÜİK verilerine göre son 5 ayda gerçekleşen enflasyona göre yüzde 10,48 oranı dikkat çekiyor.

Ancak net rakamlar aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak verilere göre, emekliler dahil olmak üzere birçok çalışan grubunda maaş ve diğer ücretlerde yapılacak artış oranları netleşecek.

Emekli Maaşı Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına yapılan düzenleme haricinde ortaya çıkan son rakamlar emeklileri memnun etmeyi başardı. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10,48 oranı dikkat çekiyor.

Türkiye'deki yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun ise aralık ayının enflasyon rakamlarına göre alacakları zamlarda belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu da dahil edilerek yıllık oranda emekli maaşına yüzde 30 – 40 arasında bir zam gelmesi bekleniyor.

Mevcut rakamlara göre yapılan hesaplamalarda ise en düşük SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 10,48 oranı netlik kazandı. Yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 24 olacağı yönünde yapılan tahminlere göre 6 aylık zam oranı yüzde 14,33 olabilir. Ancak bu orana ek zamlar da gündemde.

SSK ve Bağ Kur En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

TÜİK tarafından Temmuz – Kasım aylarına yönelik açıklanan enflasyon rakamlarına göre yüzde 10,48 bir artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Bu oranlara göre son ayın enflasyon rakamları dahil edilmeden, Bağ Kur tarım emeklisi için 1.867 TL olan en düşük emelli aylığı böylece 2.63 TL'ye yükselecek.

Bağ Kur esnaf aylıklarında ise benzer bir artışla 2 bin 350 lira olan en düşük emekli maaşının, ilgili sigorta koluna göre 2 bin 596 TL olması bekleniyor.

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Emekliler için bakanlığı yürüttüğü yeni maaş iyileştirmeleri ve ek zamların da gelmesiyle, aralık ayı enflasyonuna göre emeklinin bu yıl yüksek oranda zam alması beklentisi oluşmuş durumda.