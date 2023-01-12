Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

YASA TEKLİFİ YARIN TBMM'YE SUNULACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifinin 12 Ocak 2023 Perşembe günü öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek. Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

10 SORUDA SÖZLEŞMELİYE KADRO

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar milyonlarca emekçinin yüzünü güldürdü. Peki düzenlemenin içeriğinde hangi detaylar bulunuyor. İşte 10 soruda sözleşmeliye kadro...

KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA MI?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. Bu kapsamda da belediye ve bağlı kuruluşlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşme ile çalıştırılanlar bulunuyor.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA BULUNUYOR?

Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları kapsam dışında bulunuyor.

KADROYA GEÇİŞ İÇİN NE GEREKİYOR?

Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı var. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Çıkarılacak yasa ile 'sözleşmeli personel statüsü' yeniden düzenlenecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

GEÇİŞ OTOMATİK Mİ OLACAK?

Kadroya geçiş isteğe bağlı olacak. Bunun için başvuru gerekecek. Başvuru yapanlar kadroya alınacak.

BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular düzenleme yasalaştıktan sonra başlayacak. Kapsamda bulunan ve süreyi tamamlayan sözleşmeliler çıkarılacak kanunda belirtilen süre içinde başvuruda bulunacak.

KADROYA GEÇİŞ İSTENMİYORSA NE YAPILACAK?

Sözleşmelilerden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.

KADROYA GEÇENLER HANGİ HAKLARA KAVUŞACAK?

Yeni düzenleme ile kadroya geçen sözleşmeli personele görevde yükselme, unvan değişikliği, nakil, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar verilecek. Mazerete dayalı yer değiştirme sorunu çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Kadroya geçen personelin izin hakları iyileşirken, çalışanlar iş güvencesi de elde edecek.

KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI İÇİN SÜRE VAR MI?

Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak.

KURUMLAR ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİNDE SINIR BULUNUYOR MU?

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.