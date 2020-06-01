Son dakika: Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama

01.06.2020 09:42

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışı uçuşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;