Gözler ondaydı! Emeklilikte yeni düzenleme! Yeni torba yasada neler var? 24.02.2020 18:06

Milyonların beklediği Torba yasa maddeleri oldukça merak ediliyor. Maddelere baktığımız zaman, çalışan başına 75 TL olmak üzere, 2 milyon işyerine asgari ücret desteği öngörülüyor. Ayrıca tasarının yasalaşması halinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle BES’e girip, tasarruf edebilecek ve sistemin sunduğu tüm avantajlardan yararlanacak. İzinsiz silah satışı yapanlar ve taşıyanlara 5 yıla kadar hapis verilecek. Emekliler yurtdışında çalıştığında maaşları kesilmeyecek. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

Yeni torba yasada neler var? İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Meclis gündeminde olan ve bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba Yasa ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni düzenleme yapılacak. Açıkçası çoğu gurbetçi BES'e ilgi gösterse de TL ödemelerinden dolayı girmiyor; 'döviz üzerinden ödeyim, emekliliğim geldiğinde de birikimimi yine döviz üzerinden alayım' diyordu. İşte yeni yasa buna imkan tanıyor. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik cezalar artacak. Yasadaki 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 3-5 yıl aralığına çıkarılacak.

YENİ TORBA YASASINDA NELER VAR?

KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

- Çalışan başına 75 TL olmak üzere, 2 milyon işyerine asgari ücret desteği öngörülüyor.

- İzinsiz silah satışı yapanlar ve taşıyanlara 5 yıla kadar hapis verilecek.

- Gurbetçiye dövizli BES'in yolu açılacak.

- Konaklama tesisleri, Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.

- Emekliler yurtdışında çalıştığında maaşları kesilmeyecek.

- Vakıflara ait binalarda kirasını 3 ay ödemeyenlere tahliye kararı verilecek.

- 5 bin iş günü ve 20 yılı dolduran gazilere ikinci maaş bağlanacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

6.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Dövizli BES'e, sadece; Türkiye'de ikamet etmeyen kişiler ile Mavi Kart sahipleri girebilecek. Değişiklik daha çok Avrupa'da yaşayan vatandaşları kapsayacağından ödemeler de euro üzerinden olacak.

Şartları yerine getirip de sistemden emekli olunacağı zaman birikim de euro üzerinden alınacak. Birileri, 'yeni düzenleme kaç kişiyi ilgilendiriyor?' diye soracaktır. Yurt dışında 6.5 milyona yakın vatandaşımız bulunuyor. Bunların 5.5 milyona yakını da Avrupa'da bulunuyor ki, 2 milyondan fazlası Almanya'da, 1.5 milyona yakını da Fransa ve Hollanda'da yaşıyor.

Devlet katkısı da dövizle

Gelelim, dövizli BES'e, devletin de katkı yapıp yapmayacağı. Sisteme giren herkese ödediği katkı payının yüzde 25'i kadar da devlet katkı yapıyor. Devlet, gurbetçilere de katkı yapacak, ancak bu katkı TL değil döviz üzerinden olacak.

Katkı miktarı da yüzde 25 olmayacak. Meclis'e gönderilen yasa tasarısında katkı konusunda şu yazıyor; "Cumhurbaşkanı yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkilidir". Buradan da anlaşılıyor ki, dövizli BES uygulamasında devlet döviz cinsinden katkı yapacak ve katkı miktarı da yüzde 25'den düşük olacak.

Peki, dövizli BES'le amaç ne? Bugün sistemde toplam 12.2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor; fon büyüklüğü de 133 milyar liranın üzerinde. Gurbetçilerin sisteme girmesi ile fon büyüklüğü artacak. Dolayısıyla ülke tasarrufuna katkı sağlanacak. İkincisi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir emeklilik imkanı sunulmuş olacak.

YİVSİZ SİLAH SATANLARA AĞIR CEZA

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik cezalar artacak. Yasadaki 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 3-5 yıl aralığına çıkarılacak.

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik hapis cezası ise 1-3 yıla çıkacak.

Bu tür silahlara ilişkin internet dahil yapılan tanıtım ve reklamlara da 419 bin liraya kadar ceza gelecek.

KOBİ'LERE 10 MİLYAR EK KAYNAK

KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyara çıkacak. Böylece piyasaya bugüne kadar 175 milyar lira finansal destek sağlanmış olacak.

İşverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı için asgari ücret desteği 75 lira olacak.

Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı İşsizlik Fonu'ndan verilecek destek 2021'in sonuna kadar devam edecek.

TORBA YASA NEDİR?

Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.