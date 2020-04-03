Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Çek ödemeleri ile ilgili yeni kredi paketi! 03.04.2020 13:05

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "13,4 milyar dolarlık ihracat büyük başarı" ifadelerini kullandı. Pekcan, koronavirüs fırsatçılarına 10 katına kadar ceza verilebileceği uyarısında bulunarak, "Fahiş fiyatlarla ilgili yapılan incelemede 7 bin 400 firmadan savunma istedik. 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs insan hayatını etkilediği kadar, ticari hayatı da etkiledi. Mart ayı için 13.4 milyar dolarlık ihracat büyük başarı.

DEMİRYOLU İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM

Sınırlarda temassız ticaret dönemiyle ilgili konuşan Pekcan, "Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım." dedi.

İhracat alanında bütün sektörler salgından etkileniyor. Mart ayında ihracatı etkilenen sektörlerin başında otomotiv ve hazır giyim geliyor. Bunun dışında demir çelik, elektronik eşya ve kimya, makine ve tektsil ham maddeleri de etkilendi.

ESNAFA KORONAVİRÜS DESTEĞİ

Cumhurbaşkanımız esnafımız için talimatlar verdi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleri ile ilgili yeni kredi paketi açıklandı. Destek paketleri istihdamın sürmesi için çıkarılıyor.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA AĞIR DARBE!

Koronavirüs fırsatçılarana değinen Pekcan, "Fahiş fiyatlarla ilgili yapılan incelemede 7 bin 400 firmadan savunma istedik. 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var." dedi.

Sanal Ticaret Akademisi hakkında Pekcan, "Tam bir akademik program, sonunda sertifika veriyoruz" ifadelerini kullandı.