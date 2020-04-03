İletişim Başkanı Altun’dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına videolu paylaşım 03.04.2020 11:39

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun videolu paylaşımının altına, ''Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.'' yorumunda bulundu.