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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 09:24 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 09:29

Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! Kaçakçılara büyük darbe: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Mersin Limanı’nda yürütülen operasyonda toplam 113 bin 250 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilmiş, yakalanan miktar Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz Başarılı Operasyonlarını Sürdürüyor!

▶️ Mersin Limanı'nda yürütülen operasyonda toplam 113 bin 250 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilmiş, yakalanan miktar Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olmuştur.

Gümrük Muhafaza ekiplerimizin öne çıkan diğer operasyonlarında;

▶️ İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain emdirilmiş vaziyette toplam ağırlığı 1 ton 117 kilo olan asfalt ruloları,
▶️ İstanbul Pendik Limanı'nda RO-RO Gümrük Sahasına gelen bir tırda yapılan aramada 30 kilo 830 gram ağırlığında afyon sakızı,
▶️ Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 193 adet dişçilik malzemesi ve 258 adet cep telefonu kasası,
▶️ Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 600 bin adet makaron ve 475 kilo dökme tütün,
▶️ Derince Gümrük Müdürlüğü'nde 9 bin 890 adet farklı tür de aydınlatma cihazı,
▶️ Mersin Limanı'nda 625 bin lira kamu zararı önlenerek, gümrük idaresine düşük bir vergi oranına sahip olan tarife pozisyonundan beyan edildiği anlaşılan 3 milyon 570 bin Türk Lirası değerinde 31 ton ağırlığında seccade,
▶️ Mersin'de 90 bin 240 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ve 2 bin 454 adet kamyon lastiği,

ele geçirilerek, zehir tacirlerine dur denilmiş, kamu zararı önlenmiş, yaklaşık 80 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur.

Gümrük Muhafaza Teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.

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