SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası 2020 yılının son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Geçen ay Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından politika faizi 475 puan artırıldı ve yüzde 15'e yükseltilmişti.

Naci Ağbal'ın göreve gelişinin ardından Merkez Bankası 2020 yılının son faiz kararını açıkladı. Banka politika fazini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Naci Ağbal, para politikası kararlarının fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağını belirterek, "Para politikası duruşumuzu enflasyondaki riskleri dikkate alarak enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak odağında belirleyerek kararlılıkla uygulayacağız.





Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" demişti.

Bugün yapılacak toplantıda genel beklenti 100-150 baz puanlık bir artış olması yönünde. Beklentinin gerekçesi ise 3 Aralık tarihinde açıklanan yüzde 2.3'lük kasım ayı enflasyonu. Ancak BDDK'nın taksit sınırlaması, dolar kurundaki gerilemenin de Para Politikası Kurulu tarafından dikkate alınabileceği ve artışın daha sınırlı kalabileceği yönünde de tahminler yapılıyor.





SON TOPLANTIDAN BU YANA PİYASA TEPKİSİ

Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak katıldığı 19 Kasım'daki ilk Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana Türk varlıklarında olumlu bir görünüm izlendi.





Son toplantıdan bu yana kurda gevşeme eğilimi devam ederken, Türkiye'nin risk primleri de pandemi öncesi seviyelere döndü. Aralık ayının başında yükselişe geçen risk primi ayın ortalarından itibaren gerilemeye başladı ve 350 baz puanın altını gördü.





Borsa İstanbul ise son toplantıdan bu yana Türk Lirası bazında rekorlarına devam etti.

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