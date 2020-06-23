23.06.2020 11:53

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Albayrak, "Çalıştığımız istihdam paketi toparlanmaya destek verecek. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyarlık tahsis yapıldı." açıklamasında bulundu.

Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu yaraları saçacak. Normalleşme süreci, dönemi özellikle en başında bankacılık sektörümüzle böyle bir toplantıda buluşmayı çok önemli görüyorum.

EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alınan kovid-19 salgını ile mücadele önlemini aldığımız ve süreçten en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Tüm paydaş ve kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Koronavirüs kaynaklı yılın 2. çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran ayındaki toparlanmalar önemli pozitif işaretler vermeye başladı. Salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması, genel anlamda bir karantina alınmaması mayıs ayından itibaren atılan normalleşme adımları etkili oldu

Aldığımız önlemler sonucunda normalleşmeye en hazır giren ülkelerden olduk. Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdi.



İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz. Yurt içi talepte ve beklentilerde iyileşme net bir şekilde gözlemleniyor.

TUTAR 280 MİLYARI GEÇTİ

Çalıştığımız istihdam paketi toparlanmaya destek verecek. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyarlık tahsis yapıldı. İstihdamı korumayı ve üretimi güçlendirmeye yönelik ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı 280 milyar lirayı geçti.

Mayıs ayında ihracatımız artış kaydetti. Haziran ayı ihracatımız bir önceki yıla yüzde 24.6 oranında artış gösterdi. Trendin haziranda güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor. İhracatta da toparlamanın başladığını görüyoruz.

Alınan tedbir ve açıklanan paketlerle Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkarak kısa sürede potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Bu büyüme trendine baktığımızda özellikle ihracat istihdama ve yüksek katma değerli üretime dayalı modeli emin adımlarla hayata geçirmeye devam edeceğiz.