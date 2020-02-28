Son dakika haberi: Dolar ne kadar oldu? 28 Şubat canlı anlık dolar, euro kuru güncel alış satış fiyatı 28.02.2020 19:42

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu saatlerde 6,22 seviyelerinde alıcı buluyor. Dün 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı. Bu kapsamda piyasalardaki güncel gelişmeleri takip eden yüz binlerce kişi dolar ve eurodaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Peki, dolar ne kadar oldu? 28 Şubat canlı anlık dolar, euro kuru güncel alış satış fiyatı

28 Şubat tarihinde dolar ve eurodaki güncel durum günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10'un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1010 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine gördü. İşte dolar ve eurodaki güncel durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

ASYA BORSALARI SERT DÜŞTÜ

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile dünya borsalarında sert düşüşler devam ediyor.

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a çıkarken, son 24 saatte ülkede 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin kişiyi geçti, Japonya'da ise okullar salgın nedeniyle tatil edildi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,68 azalarak 2.911,16 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,67 gerileyerek günü 21.142,96 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,9 değer kaybederek 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,83 azalışla 38.619,64 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,68 düşüşle 26.061,14 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,44 kayıpla 1.984,77 puanda seyrediyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,2750'nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.