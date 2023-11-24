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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 17:14 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 17:14

Son dakika gelişmesi: Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi? Çalışan emekli 5000 TL alacak mı? Başkan Erdoğan talimat verdi

Son dakika haberi! Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyeden çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin yararlanması gündeme geldi. Başkan Erdoğan bu konuda çalışma yapılmasını istemişti. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki; Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi? Çalışan emekli 5000 TL alacak mı? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. Detaylar video haberimizde...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL
Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.


EMEKLİ ÇALIŞANA 5 BİN TL EK ÖDEME
Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ekonomik dengeleri bozmayacak' şekilde bu konuda çalışma yapılmasını istedi. Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldığı için kapsam dışı bırakıldığı, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

MALİYET HESABI YAPILACAK
Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak.

Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.

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