EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Asgari ücretle ilgili konuşan Bilgin, "Tespit komisyonunu Aralık'ın ilk haftası toplayacağız, emekçileri enflasyon karşısında koruyacağız." dedi. Sözleşmeli memurlara kadro müjdesi veren Bakan Bilgin, "Sözleşme personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı. EYT ile ilgili de konuşan Bilgin, "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz." diyerek yaşa takılanların sayısını açıkladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Çelik Ateş, "Ocak ayında başvurular başlayacak ve ilk grup EYT'li Şubat ayında maaşlarını hesaplarından çekebilecekler." dedi.