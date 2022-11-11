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Bakan Bilgin EYT'de SON DURUM açıklaması! EYT yaş sınırı var mı? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT'li kaç kişi var?

Bakan Bilgin EYT'de SON DURUM açıklaması! EYT yaş sınırı var mı? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT'li kaç kişi var?
11.11.2022 11:39

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EYT'de SON DURUM... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için tarih verdi. Bilgin ''EYT teklifi Aralık'ta TBMM'ye gelecek. EYT 2023’te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var.'' dedi. Peki; EYT yaş sınırı var mı? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT'li kaç kişi var? Sosyal Güvenlik Uzmanı Çetin ATEŞ yapılan son açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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