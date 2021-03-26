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SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?

SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?
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Son dakika haberine göre Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda yeni Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun olarak belirlendi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.


Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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