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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi! | 24 Aralık BIST 100 son durum! Arttı mı azaldı mı?

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi! | 24 Aralık BIST 100 son durum! Arttı mı azaldı mı?
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Son dakika haberi... Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi. BIST 1000 endeksi güne, 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Yatırımcılar tarafından 24 Aralık Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? soruları gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak, güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile kimya, petrol, plastik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.417,66 puana taşıdı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa'da ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla yarım gün açık olacak sınırlı sayıdaki borsada, düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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