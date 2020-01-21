Son dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış rekoru 21.01.2020 18:28

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul tarihi kapanış rekoru kırdı. BİST 100 günü yüzde 0,76 yükselişle 123.556 puanla kapattı. BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 177 bin 517 puanı ve en yüksek 182 bin 66 puanı gördükten sonra, kapanışta yüzde 1.01 artışla 181 bin 51 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 936,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ulaştırma oldu.



REKOR SEVİYEDE TAMAMLADI

BİST 100 endeksi gün içinde en düşük 121.504,10 puanı gördükten sonra gün içi rekor seviye olan 123.804,00 puana yükseldi. Kapanışa yakın hafif gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puanla rekor seviyeden tamamladı.



Analistler, yarın veri takviminin zayıf olduğunu, Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüse ilişkin haber akışıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin ve İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelebilecek olası önemli açıklamaların takip edileceğini kaydetti.



Teknik olarak, 124.200 ve 125.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 122.500 seviyesinin ise destek konumunu koruduğunu bildirdi.