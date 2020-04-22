Son dakika: Borçlar 3 ay ertelendi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu!

22.04.2020 10:26

Son dakika haberleri... Borçlar 3 ay ertelendi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Bakan Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum "Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum "Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi